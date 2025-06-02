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17:04, 2 июня 2025Силовые структуры

Молодые супруги в Москве прятали сотни свертков с героином в детской коляске

В Москве арестованы супруги, перевозившие 178 свертков героина в детской коляске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom  

В Москве арестованы молодые супруги, перевозившие 178 свертков с героином в детской коляске. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — 27-летний мужчина и 21-летняя женщина с детской коляской, в которой не было ребенка. Они были задержаны на Байкальской улице, когда искали места для тайников-закладок. При осмотре полицейские обнаружили в коляске 178 свертков общей массой около 250 граммов. Экспертиза установила, что часть изъятого является героином.

По словам официального представителя МВД, оперативники установили поставщиков наркотика. Ими оказались три человека: двое мужчин 23 и 27 лет и одна 27-летняя женщина. У них был проведен обыск. В итоге правоохранители нашли и изъяли более 1,2 килограмма запрещенного вещества. Оно отправлено на исследование. Предположительно, это также героин.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 3-5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Все подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД задержали обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков.

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