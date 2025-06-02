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13:23, 2 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о возможном прекращении Польшей поддержки Украины

Conversation: Польша может прекратить поддержку Украины после выборов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша может прекратить поддержку Украины после победы на президентских выборах консервативного политика Кароля Навроцкого. Такое мнение выразило издание Conversation.

Как отмечают авторы издания, победа Навроцкого может негативно сказаться на отношениях Варшавы и Киева. «Безоговорочная поддержка Украины со стороны Польши теперь окажется под угрозой, поскольку Навроцкий демонизировал украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции Украины в ориентированные на Европу структуры, такие как ЕС и НАТО», — говорится в тексте.

Журналисты указали на то, что ранее Навроцкий выступал с критикой президента Украины Владимира Зеленского и отмечал, что тот плохо относится к Польше. При этом авторы материала отмечают, что он не придерживается и пророссийских взглядов из-за сложной истории Польши с Россией.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору описал четыре сценария поддержки Украины Западом в 2026 году. По его утверждению, в одном из них Зеленский может принять условия Москвы во время переговоров в Стамбуле.

2 июня стало известно, что консервативный политик Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши с 51 процентом голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набрал 49 процентов голосов.

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