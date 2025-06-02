Назван срок строительства моста в Брянской области взамен разрушенного

Губернатор Богомаз: На строительство нового моста под Брянском уйдет 4 месяца

На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области, который заменит разрушенный, уйдет примерно четыре месяца. Такой срок назвал губернатор Александр Богомаз, пишет РИА Новости.

По словам главы региона, на возведение новой переправы уйдет 3,5-4 месяца, если проводить конкурсную процедуру. «Если в федеральном центре будет принято решение определить организацию, без торгов определить ее, поручить и сделать мост, то это будет полтора-два месяца», — уточнил Богомаз.

Мост под поселком Выгоничи в Брянской области обрушился на пассажирский поезд №86 вечером в субботу, 31 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. В регионе объявлен трехдневный траур.

Число пострадавших, по последним данным, превышает 100 человек. Семерых россиян спасти не удалось.