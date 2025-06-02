Одной сфере в России предрекли перемены после проезда фур с дронами по стране

Эксперт по логистике Властопуло предрек появление кордонов из-за фур с дронами

Проезд фур с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России может вскоре привести к повышению безопасности на внутрироссийских перевозках, считает генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. О возможном изменении в сфере логистики он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это (повышение уровня безопасности — прим. «Ленты.ру») будет иметь место для внутренних перевозок, будут усиливаться меры контроля именно на внутренних перевозках. (…) Мы предполагаем, что, скорее всего, будут на внутрироссийских перевозках усиливать контроль при выезде на автомагистрали и еще где-то, может быть, какие-то кордоны полицейские будут», — сказал Властопуло.

Он добавил, что, по информации из открытых источников, фуры с дронами не проходили границы. По его мнению, если что-то и было доставлено на территорию России, то точно не с помощью грузовиков. Директор логистической компании подчеркнул, что на международных перевозках на данный момент ситуация никак не отразилась.

При прохождении границы Таможенного союза и государственной границы России службы занимаются контролем этих фур. Фуры, как правило, именно в международных перевозках проезжают через рентгеновские аппараты при каких-либо подозрениях, и там все видно Георгий Властопуло генеральный директор компании «Оптимальная логистика»

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.