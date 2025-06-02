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10:54, 2 июня 2025Бывший СССР

Операторы российской разведки показали зачистку позиций ВСУ

Операторы российской разведки показали зачистку позиций ВСУ в Заре
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российским войскам 3-го мотострелкового батальона 242-го полка удалось зачистить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Заре на торецком направлении. Кадры оперативной разведки показал Telegram-канал WarGonzo.

На кадрах видно, что ВСУ оборудовали местную школу в укрепленный пункт. Канал отмечает, что российские военные взяли в плен тех, кто не смог отступить.

Ранее Минобороны показало удар армии России четырьмя авиабомбами по ВСУ в Донецкой народной республике. «ВКС (Воздушно-космические силы — прим. «Ленты.ру») России нанесли авиаудар четырьмя ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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