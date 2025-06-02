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13:45, 2 июня 2025Путешествия

Первый поезд прошел по железной дороге в Брянской области после подрыва моста

РЖД: Первый поезд прошел по участку Выгоничи — Пильшино в Брянской области
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первый поезд прошел по участку Выгоничи — Пильшино железной дороги в Брянской области после подрыва моста. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

Уточняется, что специалисты полностью закончили расчищать и восстанавливать инфраструктуру — на это ушло около суток. «Убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения, проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна в нормативное состояние», — указано в сообщении.

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 в ночь на 1 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. По неподтвержденной официально информации, на опорах моста и двух участках железной дороги были установлены четыре взрывных устройства общей массой четыре килограмма. При этом предшествовавшие катастрофе проверки не выявили посторонних предметов.

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