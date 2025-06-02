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17:23, 2 июня 2025Путешествия

Пилоты самолета увидели синий шар в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты Utair увидели воздушный шар в районе Внуково
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Supamotionstock.com / Shutterstock / Fotodom

Пилоты российской авиакомпании Utair увидели воздушный шар в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Утром 2 июня пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из столичного Внуково в Баку, Азербайджан. Когда самолет осуществлял разгон по взлетно-посадочной полосе, экипаж доложил о наблюдении шара синего цвета в районе аэропорта.

Отмечается, что расстояние до объекта определить не удалось. При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили соответствующие органы.

Ранее самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе и резко сменил курс. Причиной стал отказ двигателя.

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