По делу об атаках дронов задержаны четыре водителя фур

Силовики задержали 4 водителей фур после атаки дронов на военные объекты в РФ

Начало событий в новости Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России

Сотрудники полиции задержали четырех водителей фур после атаки дронов на военные объекты в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Среди задержанных – 47-летний Сергей К., 56-летний Александр З., 61-летний Андрей М. и 56-летний Михаил Р. . Все они родом из Челябинской области.

По данным канала, с каждым из водителей на маршруте связывался неизвестный и давал указания, где и в какое время им нужно остановить большегруз.

1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали пять российских регионов. Дроны были завезены в Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области на фурах и вылетали прямо из них.

По делу объявлен в розыск уроженец Донецка Андрей Тимофеев. Предварительно, именно он владел машинами, с которых вылетали беспилотники.

