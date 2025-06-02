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13:56, 2 июня 2025Силовые структуры

По делу об атаках дронов задержаны четыре водителя фур

Силовики задержали 4 водителей фур после атаки дронов на военные объекты в РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик 🇧🇾»

Сотрудники полиции задержали четырех водителей фур после атаки дронов на военные объекты в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Среди задержанных – 47-летний Сергей К., 56-летний Александр З., 61-летний Андрей М. и 56-летний Михаил Р. . Все они родом из Челябинской области.

По данным канала, с каждым из водителей на маршруте связывался неизвестный и давал указания, где и в какое время им нужно остановить большегруз.

1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали пять российских регионов. Дроны были завезены в Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области на фурах и вылетали прямо из них.

По делу объявлен в розыск уроженец Донецка Андрей Тимофеев. Предварительно, именно он владел машинами, с которых вылетали беспилотники.

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