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15:54, 2 июня 2025Наука и техника

Подлодка «Новороссийск» выполнила глубоководное погружение

ОСК: Подлодка проекта 636.3 «Новороссийск» выполнила глубоководное погружение
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» проекта 636.3 выполнил глубоководное погружение. Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в Telegram.

«В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки "Новороссийск" в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря», — говорится в сообщении.

В ходе погружения экипаж проверил работу всех систем подлодки, а также отработал алгоритм действий при управлении кораблем на глубинах до 190 метров и при различных способах всплытия на поверхность.

Учение обеспечивали малые противолодочные корабли, а также спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы.

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Подлодку «Новороссийск» построили в 2014 году для Черноморского флота России. Подлодка является носителем крылатых ракет «Калибр».

В октябре 2024 года стало известно, что подлодку «Якутск» проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского флота России, спустили на воду на предприятии «Адмиралтейские верфи».

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