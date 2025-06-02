HR-эксперт назвал способы добиться повышения зарплаты

HR-эксперт Кладов: Для разговора о повышении зарплаты нужны аргументы

Иногда добиться повышения зарплаты — непростая задача, но с правильным подходом и стратегией это вполне возможно, считает эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. Способы, которые могут помочь в этом, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, HR-эксперт посоветовал исследовать рынок труда. «Узнайте, сколько зарабатывают специалисты вашей профессии в вашем регионе и в вашей компании. Используйте профильные ресурсы по поиску работы, составьте примерный уровень зарплатных ожиданий на рынке. Исследования показывают, что работники, осведомленные о рыночных ставках, более уверенно ведут переговоры о зарплате», — рассказал он.

Во-вторых, стоит подготовить доказательства своей ценности: собрать конкретные примеры достижений и вклада в компанию. По словам эксперта, это могут быть успешные проекты, повышение эффективности работы, увеличение доходов или улучшение клиентского обслуживания.

«Выберите правильное время для обсуждения — это период после успешного завершения проекта или в момент положительных изменений в компанию. По данным Gallup, 70 процентов сотрудников считают, что обсуждение повышения в контексте успехов компании или команды более эффективно», — поделился Кладов.

Собеседник «Ленты.ру» также призвал быть готовыми к переговорам, заранее сформулировать аргументы и альтернативные предложения, например, о дополнительных льготах или возможности для удаленной работы, если просьба о повышении не будет удовлетворена.

«В исследовании Harvard Business Review было установлено, что работники, которые готовы к переговорам и имеют запасные варианты, чаще достигают своих целей», — отметил он.

Кроме того, эксперт рекомендовал периодически проводить встречи с руководством для обсуждения своих карьерных целей и путей их достижения. По его словам, это увеличивает вероятность получения повышения.

Ранее стало известно, что за последние пять лет доходы айтишников в России выросли на 40 процентов. К такому выводу пришли в рекрутинговом агентстве RealHR.

