Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:31, 2 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

HR-эксперт назвал способы добиться повышения зарплаты

HR-эксперт Кладов: Для разговора о повышении зарплаты нужны аргументы
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Иногда добиться повышения зарплаты — непростая задача, но с правильным подходом и стратегией это вполне возможно, считает эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. Способы, которые могут помочь в этом, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, HR-эксперт посоветовал исследовать рынок труда. «Узнайте, сколько зарабатывают специалисты вашей профессии в вашем регионе и в вашей компании. Используйте профильные ресурсы по поиску работы, составьте примерный уровень зарплатных ожиданий на рынке. Исследования показывают, что работники, осведомленные о рыночных ставках, более уверенно ведут переговоры о зарплате», — рассказал он.

Во-вторых, стоит подготовить доказательства своей ценности: собрать конкретные примеры достижений и вклада в компанию. По словам эксперта, это могут быть успешные проекты, повышение эффективности работы, увеличение доходов или улучшение клиентского обслуживания.

«Выберите правильное время для обсуждения — это период после успешного завершения проекта или в момент положительных изменений в компанию. По данным Gallup, 70 процентов сотрудников считают, что обсуждение повышения в контексте успехов компании или команды более эффективно», — поделился Кладов.

Материалы по теме:
Людям по всему миру разрешают работать меньше. Стоит ли ждать сокращения рабочей недели в России?
Людям по всему миру разрешают работать меньше.Стоит ли ждать сокращения рабочей недели в России?
28 марта 2025
Зачем нужны пенсионные баллы? Как рассчитать ИПК в 2025 году: формулы, правила, советы
Зачем нужны пенсионные баллы?Как рассчитать ИПК в 2025 году: формулы, правила, советы
2 апреля 2025

Собеседник «Ленты.ру» также призвал быть готовыми к переговорам, заранее сформулировать аргументы и альтернативные предложения, например, о дополнительных льготах или возможности для удаленной работы, если просьба о повышении не будет удовлетворена.

«В исследовании Harvard Business Review было установлено, что работники, которые готовы к переговорам и имеют запасные варианты, чаще достигают своих целей», — отметил он.

Кроме того, эксперт рекомендовал периодически проводить встречи с руководством для обсуждения своих карьерных целей и путей их достижения. По его словам, это увеличивает вероятность получения повышения.

Ранее стало известно, что за последние пять лет доходы айтишников в России выросли на 40 процентов. К такому выводу пришли в рекрутинговом агентстве RealHR.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России получили украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта. На что согласен и что требует Киев?

    МИД России оценил необходимость в альтернативных площадках для переговоров по Украине

    Во Франции раскрыли ключевую тему переговоров России и Украины

    Российским войскам передали партию модернизированных танков Т-80

    HR-эксперт назвал способы добиться повышения зарплаты

    Врач рассказал о коварном влиянии магнитных бурь на психическое здоровье

    Женщина бросила мужа и переехала в Египет к молодому любовнику

    Раскрыто влияние длительного похудения на организм

    В США сочли оскорблением атаку Украины на российские аэродромы

    МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости