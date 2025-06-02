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12:01, 2 июня 2025Россия

Появились подробности об одной из фур с украинскими дронами в Сибири

Mash: Одну из выпускавших украинские дроны фур купили три месяца назад
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Одну из выпускавших украинские дроны фур купили три месяца назад в Свердловской области. Подробности об этом появились в Telegram-канале Ural Mash.

По данным канала, изначально грузовик был зарегистрирован в Екатеринбурге, затем документы на него переоформили в Арамиле, после чего перевезли в Челябинскую область. По документам водитель якобы вез сборный дом на заказ.

Mash сообщает, что из Челябинска могли выехать как минимум еще четыре фуры с украинскими беспилотниками, оформленные на одного владельца.

В воскресенье, 1 июня, украинские дроны впервые атаковали Сибирь — под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской и Амурской областях. Ранее сообщалось, что дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники. Следователи уже допросили водителей грузовиков.

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