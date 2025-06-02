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16:39, 2 июня 2025Бывший СССР

Появились подробности взятия Новополя в ДНР

Репортер ВГТРК Руденко рассказал подробности взятия Новополя в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Войска пятой гвардейской армии группировки «Восток» заняли Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает репортер всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

На видео, опубликованном в канале, представлены кадры ударов по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «После зачистки 140 зданий водружены российские флаги. Группировка продолжает успешно освобождать Донбасс от украинских неонацистов», — сказано в публикации.

31 мая в Минобороны России сообщили о взятии двух населенных пунктов ДНР, одним из них оказался Новополь. Сообщается, что за сутки украинские войска лишились 410 солдат.

Также старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» ВС России с позывным Псих раскрыл детали взятия Новополя. По его словам, все произошло молниеносно.

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