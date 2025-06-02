ТАСС: Штурм Новополя в ДНР был молниеносным

Штурм Новополя в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками был молниеносным. Об этом рассказал старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Псих, передает ТАСС.

«Противник не ожидал такой стремительности. Быстро все, молниеносно произошло», — отметил он.

По словам военнослужащего, российские штурмовые группы заходили в населенный пункт на мотоциклах. Он отметил, что им удалось отвлечь внимание бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего в Новополь ворвались пешие группы военных и начали зачистку. Псих подчеркнул, что такая тактика армии России не оставила украинским военных шанса.

Минобороны России сообщило о взятии Новополя 31 мая. По данным оборонного ведомства, село заняли бойцы группировки войск «Восток».