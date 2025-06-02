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10:04, 2 июня 2025Бывший СССР

Российский военный раскрыл детали штурма Новополя

ТАСС: Штурм Новополя в ДНР был молниеносным
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Штурм Новополя в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками был молниеносным. Об этом рассказал старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Псих, передает ТАСС.

«Противник не ожидал такой стремительности. Быстро все, молниеносно произошло», — отметил он.

По словам военнослужащего, российские штурмовые группы заходили в населенный пункт на мотоциклах. Он отметил, что им удалось отвлечь внимание бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего в Новополь ворвались пешие группы военных и начали зачистку. Псих подчеркнул, что такая тактика армии России не оставила украинским военных шанса.

Минобороны России сообщило о взятии Новополя 31 мая. По данным оборонного ведомства, село заняли бойцы группировки войск «Восток».

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