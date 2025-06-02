Появилось видео с подорвавшим себя во избежание плена ВСУ северокорейским бойцом

«ВО»: Северокорейский боец подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена ВСУ

«Военный Осведомитель» / Telegram

Появилось видео, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались взять в плен бойца из Северной Кореи, участвовавшего в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Чтобы избежать такой участи, военнослужащий подорвал себя гранатой, кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель» («ВО»).

Как уточняет Telegram-канал, события происходили в Курской области в январе 2025 года. На кадрах видно, как украинские бойцы подходят сзади к северокорейскому военному, лежащему на заснеженной земле. Перед тем, как инициировать взрыв, солдат издал боевой клич.

Также на видео попал второй северокорейский военнослужащий с тяжелым ранением. Его украинские бойцы добили в упор.

Ранее стало известно, что участвовавшие в боях за освобождение части Курской области от оккупации бойцы из Корейской народно-демократической республики (КНДР) оставили послания на русском языке в одном из российских госпиталей.