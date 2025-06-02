Продолжение второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле поставили под вопрос

ТАСС: Переговоры между делегациями России и Украины не будут продолжены 2 июня

Переговоры между делегациями России и Украины, проходившие в Стамбуле, не будут продолжены 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Нет, делегации улетят в столицы», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта завершились. Отмечается, что длились они больше часа.

2 июня в дворце Чираган в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров.