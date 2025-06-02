Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 2 июня 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о боях у Дзержинска

Пушилин: ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там идут серьезные бои
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там идут серьезные бои. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В окрестностях Дзержинска сейчас развернулись также очень серьезные боестолкновения, противник упирается, но наши подразделения находят возможности продвигаться дальше», — сказал он.

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России уверено двигаются вперед на константиновском направлении.

До этого стало известно, что потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным еженедельных и суточных сводок Минобороны, в зоне группировки «Центр» ВСУ с января по май потеряли порядка 69,2 тысячи военных, в зоне «Севера» — около 42,9 тысячи военных. «Запад» лишился 40,5 тысячи бойцов, «Юг» — 36,6 тысячи, «Восток» — 23,9 тысячи, а «Днепр» — 10,6 тысячи солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мерах в России после взрыва не добравшейся до пункта назначения фуры

    Аршавин продлил контракт с «Зенитом»

    Нового президента Польши сочли препятствием для Украины

    Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 100

    Губернатор оценил обстановку в Иркутской области после первой с начала СВО атаки на Сибирь

    Ушла из жизни автор песен советских звезд Омонуллаева

    Операторы российской разведки показали зачистку позиций ВСУ

    Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»

    19-летняя невеста Лепса попала в больницу

    В МИД раскрыли ожидания от переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости