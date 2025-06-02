Пушилин: ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там идут серьезные бои

Вооруженные силы Украины ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там идут серьезные бои. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В окрестностях Дзержинска сейчас развернулись также очень серьезные боестолкновения, противник упирается, но наши подразделения находят возможности продвигаться дальше», — сказал он.

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России уверено двигаются вперед на константиновском направлении.

До этого стало известно, что потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным еженедельных и суточных сводок Минобороны, в зоне группировки «Центр» ВСУ с января по май потеряли порядка 69,2 тысячи военных, в зоне «Севера» — около 42,9 тысячи военных. «Запад» лишился 40,5 тысячи бойцов, «Юг» — 36,6 тысячи, «Восток» — 23,9 тысячи, а «Днепр» — 10,6 тысячи солдат.