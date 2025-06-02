Раскрыто происхождение используемой для массированной атаки регионов России взрывчатки

«Ъ»: При атаках на регионы РФ диверсанты использовали взрывчатку из США

Во время массированной атаки регионов России, которая произошла 1 июня, диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4 из США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, это удалось выяснить благодаря экспертизе не сработавшей на железной дороге бомбы. В ней было примерно десять килограммов пластиковой взрывчатки С-4.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар, по сообщению Минобороны России, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при этом была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, беспилотники вылетали прямо из них. В Иркутской области дроны пытались остановить местные жители, они закидывали вылетающие беспилотники камнями.