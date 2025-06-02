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10:40, 2 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты детали махинаций с санаторием «Русь» инвалидов-афганцев

МВД: Экс-главу «Инвалидов войны» арестовали за махинации с санаторием «Русь»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Бывшего руководителя организации «Инвалиды войны» и гендиректора центра «Ветеран-Русь» Валерия Белялова арестовали за махинации с 48 зданиями центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов «Русь». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Решение Мещанского суда столицы об избрании им меры пресечения было принято еще на прошлой неделе. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве. Они пробудут в СИЗО два месяца.

По версии следствия, в марте 2017 года фигуранты уголовного дела незаконно приобрели право собственности на объекты недвижимости, которые безвозмездно передали некоммерческой организации. В мае 2023 года Рузский суд Московской области признал незаконным договор о передаче имущественного комплекса, который до сих пор находится в собственности этой фирмы.

Расследование контролирует руководство МВД и Генпрокуратуры России.

Санаторий ЦК КПСС «Русь» в Рузском районе Подмосковья в 1992 году от государства получил Фонд инвалидов войны в Афганистане. После ликвидации фонда в 2014 году санаторий оказался у Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны». Уголовное дело о махинациях с объектами санатория было прекращено, однако в 2025 году расследование возобновили.

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