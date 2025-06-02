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12:50, 2 июня 2025Мир

Раскрыты планы российской делегации после окончания переговоров

Российская делегация сделает заявление для прессы после переговоров в Стамбуле
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российская делегация сделает заявление для прессы после окончания переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Будет заявление после переговоров», — сказал собеседник агентства.

Начало встречи представителей России и Украины, которая пройдет во дворце Чираган, ожидается 2 июня в 13:00 по московскому времени. С открытым для прессы вступительным словом выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Российская сторона на переговорах с Украиной будет представлена помощником президента России Владимиром Мединским, замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным, заместителем министра обороны Александром Фоминым и начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорем Костюковым. Состав делегации в сравнении с первым раундом переговоров не изменился.

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