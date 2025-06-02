Разведчик рассказал о бегстве украинских бойцов при встрече с ВС РФ

ТАСС: ВСУ в населенном пункте Новополь при встрече с ВС России бежали с позиций

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Новополь в Донецкой народной республике (ДНР) бежали с позиций при встрече с российскими военными. Об этом ТАСС сообщил старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» с позывным Псих.

«В 03:00 собрались, в 04:00-04:30 мы уже двинулись туда, на прорыв. В основном только БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») у них работали, они отступали, бросали позиции, убегали», — рассказал он.

Разведчик также добавил, что у военных была отработана тактика и стратегия штурмовых действий.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подразделения группировки войск «Восток» заняли Новополь в ДНР. Населенный пункт Водолаги в Сумской области удалось взять под контроль военнослужащим группировки «Север».