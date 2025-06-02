Развеян миф о причинах развития диабета второго типа

AN: Напитки с сахаром значительно повышают риск развития диабета второго типа

Не весь сахар одинаково вреден — к такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие крупный метаанализ в журнале Advances in Nutrition. Согласно их данным, напитки с сахаром — такие как газировка и фруктовые соки — значительно повышают риск развития диабета 2 типа, в отличие от сахара, содержащегося в твердых продуктах.

В исследовании проанализированы данные более 500 тысяч человек. Каждый дополнительный стакан сладкой газировки в день увеличивал риск диабета на 25 процентов, сок — на 5 процентов. При этом сахар в составе цельных продуктов не только не увеличивал риски, но в некоторых случаях даже ассоциировался с их снижением.

Ученые объясняют это скоростью усвоения: жидкие сахара быстро попадают в кровь, вызывая резкие скачки глюкозы. В твердой пище этот процесс замедляется благодаря клетчатке, белкам или жирам. Поэтому даже натуральные соки — не лучший выбор, особенно в больших количествах.

Авторы подчеркивают: важно не демонизировать сахар в целом, а учитывать его источник. Без основы из питательных цельных продуктов даже небольшие количества «быстрого» сахара могут навредить обмену веществ.

Ранее ученые из Вашингтонского университета выяснили, что диабет второго типа можно контролировать, воздействуя не на вес, а на гиперактивные нейроны в гипоталамусе. Их блокировка у мышей нормализовала уровень сахара в крови без изменения массы тела и аппетита.