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07:56, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Рестлер устроил драку во время съемок телешоу

Рестлер Альберто Эль Патрон устроил драку на шоу для телеканала TV Azteca
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Альберто Эль Патрон

Альберто Эль Патрон. Фото: Panoramic / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Профессиональный рестлер Альберто Эль Патрон (известный также как Альберто Дель Рио) стал участником скандального инцидента во время эфира утреннего шоу на мексиканском телеканале TV Azteca. На это обратило внимание издание Metro.

Во время эфира Эль Патрон вступил в конфликт с отцом своего соперника — рестлера Эль Ихо дель Викинго, после чего напал на него и одного из сотрудников студии. Спортсмен толкнул мужчину, сорвал с него футболку и продолжил агрессивные действия. Затем в ситуацию вмешалась служба безопасности, ее сотрудники силой сняли рестлера со съемочной площадки.

Издание отмечает, что инцидент мог быть частью постановочного шоу для продвижения предстоящих боев в Мехико, однако руководство телеканала утверждает, что все произошло в действительности.

Ранее популярный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как вышел в эфир после драки. По словам Кушанашвили, его избили неизвестные перед съемками в передаче «Партийная зона».

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