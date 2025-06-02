России не оказалось в топ-5 стран Европы по доступности электроэнергии

РИА Новости: РФ — 6-я в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии

Россия заняла шестую строчку в рейтинге европейских стран с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

В основе рейтинга лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных европейских стран. Показатель в России составил около 17,2 тысячи киловатт-часов. По этому показателю РФ уступила сразу пяти государствам, уточнили аналитики.

Выше России в списке оказались Исландия с результатом свыше 26 тысяч киловатт-часов. В топ-3 также попали Лихтенштейн (23,9 тысячи) и Люксембург (20,7 тысячи). Высокий показатель в этих странах во многом обусловлен значительным размером средней ежемесячной зарплаты местных жителей. Так, в Исландии оклады населения — одни из самых больших в Евросоюзе (ЕС), схожая ситуация с оплатой труда фиксируется в Княжестве Лихтенштейн и Великом Герцогстве Люксембург.

Последнее место в рейтинге по степени доступности электроэнергии в Европе заняла Чехия (4,3 тысячи киловатт-часов). Помимо этой страны в числе государств с дорогой электроэнергией по отношению к средней ежемесячной зарплате находятся Молдавия, Латвия, Португалия и Румыния. Жители этих стран могут приобрести менее 5,7 тысячи киловатт-часов электроэнергии.

С июля 2025 года цены на электроэнергию в России поднимутся на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. Подобная динамика, заявляла ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, может привести к краткосрочному скачку инфляции. После этого, по мнению руководителя регулятора, темпы роста потребительских цен в стране начнут постепенно снижаться и к концу декабря, согласно прогнозу ЦБ, опустятся до 7-8 процентов в годовом выражении.