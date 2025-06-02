Российская делегация рассказала об ожидаемом времени начала переговоров с Украиной

РИА Новости: Делегация РФ надеется, что переговоры с Украиной начнутся в 13:00

Российская делегация надеется, что переговоры с представителями Украины в Стамбуле начнутся в 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Надеемся, что начнется вовремя. Было заявлено 13:00», — отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД Турции сообщили, что российско-украинские переговоры в Стамбуле начнутся в 13:00. Глава турецкого ведомства выступит с открытым для прессы вступительным словом. Встреча делегаций планируется во дворце Чираган.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал об ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров. По его словам, российская сторона ждет от украинской серьезного отношения к предложениям по мирному урегулированию.