Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 2 июня 2025Мир

Российская делегация рассказала об ожидаемом времени начала переговоров с Украиной

РИА Новости: Делегация РФ надеется, что переговоры с Украиной начнутся в 13:00
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация надеется, что переговоры с представителями Украины в Стамбуле начнутся в 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Надеемся, что начнется вовремя. Было заявлено 13:00», — отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД Турции сообщили, что российско-украинские переговоры в Стамбуле начнутся в 13:00. Глава турецкого ведомства выступит с открытым для прессы вступительным словом. Встреча делегаций планируется во дворце Чираган.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал об ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров. По его словам, российская сторона ждет от украинской серьезного отношения к предложениям по мирному урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?

    В России мигрантов выстроили в шеренгу, положили лицом на землю и сняли на видео

    Девять месяцев не замечавшая беременность россиянка родила в туалете офиса в Москве

    В МИД ответили на вопрос о новом после России в Турции

    Зеленский раскрыл темы переговоров России и Украины в Стамбуле

    Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

    Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в красном купальнике

    Российская делегация приехала на переговоры с Украиной

    Работники железной дороги поделились ситуацией накануне подрыва моста под Брянском

    Двое россиян помогали мошенникам обманывать соотечественников на миллионы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости