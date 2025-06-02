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10:52, 2 июня 2025Бывший СССР

В МИД раскрыли ожидания от переговоров в Стамбуле

Руденко: Москва ждет от Киева серьезного отношения к предложениям на переговорах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Москва ждет от Киева серьезного отношения к предложениям по мирному урегулированию на предстоящих переговорах в Стамбуле. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум, в котором будут отражены в том числе и вопросы, связанные с условиями возможного перемирия. (...) И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно», — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что в итоговый документ войдут и другие пункты, однако эти вопросы станут основой для переговоров.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле пройдут переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Это будет вторая встреча делегаций в 2025 году.

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