Самая быстрорастущая экономика получит доступ к рынку ЕАЭС

Bloomberg: Рынок ЕАЭС позволит Индии противостоять растущему влиянию Китая

Между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в 2025 году начнутся переговоры о свободной торговле. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на торгового представителя РФ в Индии Андрея Соболева.

Отмечается, что если участники переговоров добьются успеха, то соглашение предоставит самой быстрорастущей экономике мира доступ к богатому ресурсами региону союза, а также создаст возможности для индийского экспорта, например, электроники и машиностроительных товаров. Как следствие, это позволит Индии противостоять растущему влиянию Китая в регионе.

В настоящее время в ЕАЭС работают над созданием общего финансового рынка, независимой платежной инфраструктуры и стабильных расчетов между евразийскими предприятиями.

По прогнозам, в 2025 году экономика Индии увеличится до 4,187 триллиона долларов. Таким образом она потеснит Японию и станет четвертой экономикой мира. В качестве факторов, которые обеспечат такой результат, аналитики называют демографический фактор, а также растущее число образованной молодежи.