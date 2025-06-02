Симоньян объяснила отказ комментировать переговоры России и Украины

Симоньян заявила, что не ждет от переговоров ничего, о чем стоило бы написать

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила отказ комментировать российско-украинские переговоры в Стамбуле. Об этом она высказалась в Telegram-канале.

«Почему я ничего не пишу про переговоры [России и Украины в Стамбуле]. Потому что я не жду от них ничего, о чем стоило бы писать. Буду счастлива ошибаться», — заявила журналистка.

Ранее Симоньян высказалась о причине конфликта Украины и России. По мнению главреда RT, к ухудшению отношений между двумя странами привело отсутствие исторического образования.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке. В ходе встречи делегации обсудили обмены пленными. Российскую сторону представила делегация во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским. Украинскую сторону представил глава Минобороны Рустем Умеров.