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19:51, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян объяснила отказ комментировать переговоры России и Украины

Симоньян заявила, что не ждет от переговоров ничего, о чем стоило бы написать
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила отказ комментировать российско-украинские переговоры в Стамбуле. Об этом она высказалась в Telegram-канале.

«Почему я ничего не пишу про переговоры [России и Украины в Стамбуле]. Потому что я не жду от них ничего, о чем стоило бы писать. Буду счастлива ошибаться», — заявила журналистка.

Ранее Симоньян высказалась о причине конфликта Украины и России. По мнению главреда RT, к ухудшению отношений между двумя странами привело отсутствие исторического образования.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке. В ходе встречи делегации обсудили обмены пленными. Российскую сторону представила делегация во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским. Украинскую сторону представил глава Минобороны Рустем Умеров.

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