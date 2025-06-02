Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:27, 2 июня 2025Наука и техника

Перечислены самые продаваемые смартфоны в Европе

CR: iPhone 16 Pro стал самым продаваемым смартфоном в Европе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Устройства Apple вошли в топ-3 самых продаваемых смартфонов в Европе в марте 2025 года. Популярные девайсы перечислены в отчете агентства Counterpoint Research (CR).

Самым востребованным телефоном в первом весеннем месяце оказался iPhone 16 Pro, который получил долю 6 процентов. Ниже расположились iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 — по 5 процентов каждый. В список также попали Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy A55 5G, Galaxy A16 5G, iPhone 16e и iPhone 15.

Специалисты Counterpoint Research обратили внимание на успех iPhone 16e: доступный телефон Apple, вышедший в феврале, сразу попал в топ-10 по европейским продажам. Аналитики заметили, что новый аппарат был бы еще успешнее, если бы не цена в 699 евро, или около 63 тысяч рублей. Для сравнения, его предшественник iPhone SE 2022 года выпуска стоил дешевле — 519 евро (около 47 тысяч рублей).

Также аналитики CR отметили стабильный спрос на старые смартфоны Apple. Так, выпущенный в 2023 году iPhone 15 оказался на 10-м месте рейтинга с долей 2 процента. Причинами успеха назвали доступную цену и гарантию поддержки обновлениями.

В конце мая специалисты Counterpoint Research выяснили, что стартовое устройство Apple впервые с 2022-го возглавило мировые продажи смартфонов в I квартале года. Согласно отчету, iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном на рынке за первые три месяца года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры в Стамбуле прошли после беспрецедентной атаки на аэродромы. Как в России отреагировали на итоги встречи?

    Курорт Сбера подарил детскую игровую площадку селу Манжерок

    Системы ПВО уничтожили пять беспилотников над российским регионом

    Россиян предупредили об изменении правил смены пароля на «Госуслугах»

    Стало известно состояние попавшего несколько раз под машину петербургского мотоциклиста

    Политолог заявил о победе Трампа на выборах президента Польши

    Раскрыто условие заключения мирного договора в меморандуме России

    Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

    52-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бикини

    Военный эксперт назвал причину незащищенности российских бомбардировщиков на аэродромах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости