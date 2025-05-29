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10:49, 29 мая 2025Наука и техника

Назван самый продаваемый смартфон в мире

CR: iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в I квартале 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Стартовое устройство Apple впервые с 2022-го возглавило мировые продажи смартфонов в I квартале года. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

Согласно данным компании, iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном на рынке за первые три месяца года. В первой пятерке самым популярных девайсов кроме iPhone 16 оказались еще 3 гаджета Apple — iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 15. На пятой позиции расположился Samsung Galaxy A15 5G.

Всего в список 10 самых продаваемых смартфонов попало 5 iPhone, 4 девайса Samsung и 1 аппарат Xiaomi. «Apple сохранила свое сильное присутствие в списке топ-10, обеспечив себе пять мест в пятом квартале подряд в марте», — заметили специалисты CR.

Аналитики отдельно заметили, что лидерство iPhone 16 — первый случай с 2022 года, когда главным бестселлером оказывался базовый смартфон Apple. В I квартале 2024 года топ также возглавил аппарат Apple, но это был флагман iPhone 15 Pro Max.

Смартфон iPhone 16 был особенно популярен в Японии, на Ближнем Востоке и в Африке. Высокие продажи связали с улучшением экономических условий и маркетинговыми акциями сотовых операторов.

Ранее специалисты сервиса CDEK.Shopping рассказали, что iPhone 15 стал самым популярным смартфоном в России за последние 3 года. Однако в начале 2025-го он упустил лидерство iPhone 16.

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