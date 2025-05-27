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14:39, 27 мая 2025Наука и техника

Назван самый популярный iPhone в России

CDEK.Shopping: iPhone 15 стал самым популярным смартфоном в России за 3 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Девайс 2023 года выпуска iPhone 15 стал самым популярным среди россиян смартфоном Apple. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в сервисе CDEK.Shopping.

В компании уточнили, что iPhone 15 был самым востребованным телефоном американского бренда за последние три года. В 2023 и 2024 годах на него приходилось 5 и 14 процентов продаж соответственно. В 2025 году устройство уступило место более новому iPhone 16, который получил долю 13 процентов. Однако iPhone 15 все еще остается в топе продаж смартфонов Apple с долей 4 процента. За три года средняя стоимость телефона упала с 82 до 46 тысяч рублей.

Если рассматривать рынок смартфонов Apple в целом, то россияне чаще всего приобретали модели с накопителем 128 гигабайт. В 2023 году таких гаджетов было 41 процент, в 2025 году — уже 49 процентов. Спрос на версии с 256 гигабайт памяти упал с 46 до 35 процентов. Средняя цена моделей со стартовым накопителем 128 гигабайт за три года снизилась с 83 до 78 тысяч рублей.

В 2025 году россияне чаще всего заказывали смартфоны с черным цветом корпуса — их доля составила 25 процентов. На варианты White Titanium и Ultramarine пришлось 6 и 5 процентов соответственно. Доля iPhone в цвете «классический черный» в 2024 году составляла 30 процентов.

В конце мая эксперты Counterpoint Research рассказали, что сразу два производителя — Xiaomi и Huawei — заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов Китая. На третьем месте оказалась Apple.

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