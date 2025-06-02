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09:23, 2 июня 2025Россия

Спор участников СВО в российском городе закончился реанимацией

В Петербурге спор двух участников СВО закончился реанимацией
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге спор двух участников специальной военной операции (СВО) закончился реанимацией. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, мужчины повздорили на детской площадке у дома на Суздальском проспекте, они разошлись во мнениях о политической ситуации. Ссора горожан быстро переросла в выяснение отношений на кулаках.

25-летний мужчина избил своего старшего оппонента. Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Врачи назвали состояние 51-летнего военного тяжелым.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии суд арестовал мужчину, вымогавшего деньги у участника боевых действий на Украине. Пострадавший также является инвалидом третьей группы.

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