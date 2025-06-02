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09:13, 2 июня 2025Из жизни

Спортсмена заставили выбирать между мечтой об Олимпиаде и OnlyFans

Британского гребца Розентальса отстранили от гонки из-за контента для взрослых
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Kurts Adams Rozentals

Kurts Adams Rozentals. Фото: @kurtsadams

Британского гребца Курца Адамса Розентальса отстранили от соревнований без объяснения причины. Как пишет «Би-би-си», спортсмен уверен, что все дело в его аккаунте на OnlyFans.

В апреле Розентальсу запретили участвовать в гребном слаломе — гонке на байдарках и каноэ. Кроме того, его на время исключили из программы финансирования спортсменов к Олимпийским играм. Розентальс заявил, что таким образом Paddle UK — британский руководящий орган по гребному спорту — заставил его выбирать между спортивной карьерой и заработком на контенте для взрослых.

Спортсмен объяснил, что создал аккаунт на OnlyFans, чтобы исполнить свою мечту — поехать на Олимпиаду. По словам Розентальса, он был членом программы Paddle UK, которая выделяет средства на тренировки будущих участников Олимпиады. Однако эта выплата проводится всего раз в год и составляет 16 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). Гребец отметил, что на OnlyFans он с сентября заработал больше 100 тысяч фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей).

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Розентальс признался, что родился в небогатой семье: даже сейчас его родители с трудом оплачивают аренду жилья. Представители Paddle UK заявили, что принятые ими меры могут быть отменены. Они ожидают окончания расследования, которое проводится в отношении гребца.

Ранее сообщалось, что в Великобритании воспитательницу католического детского сада отстранили от работы за съемки в порно. Аккаунт женщины на OnlyFans обнаружили родители ее воспитанников.

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