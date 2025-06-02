США приостановили давление на Иран

WSJ: Белый дом распорядился приостановить введение новых санкций против Ирана

Белый дом распорядился приостановить действия, связанные с введением новых санкций против Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отдала директиву приостановить всю новую санкционную деятельность в отношении Ирана», — сказано в сообщении.

Заместитель Левитт Анна Келли на просьбу издания прокомментировать ситуацию заявила, что «любые новые решения по санкциям будут озвучены Белым домом или соответствующими структурами администрации».

23 мая в Риме между делегациями США и Ирана состоялся пятый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе. Иранскую сторону представлял глава МИД страны Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.