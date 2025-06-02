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02:48, 2 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о крайне подавленном настроении у Зеленского

Блогер Шарий: У Зеленского крайне подавленное состояние из-за рейтинга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что у президента Владимира Зеленского сейчас крайне подавленное состояние. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его сведениям, Зеленскому показали настоящие результаты опроса, в котором жителям западных регионов страны предлагали выбрать лучшего президента страны за все годы. «Кто-то набрался смелости и объяснил ему, что бабки, обнимающие его на улице, не имеют ничего общего с реальной общей картиной», — указал он.

Шарий отметил, что цифры катастрофически низкого рейтинга стали для Зеленского ледяным душем после теплой ванны.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил высокие рейтинги Зеленского запугиванием социологов. «У социолога на Украине очень простой выбор — или рисовать Зеленскому 57 процентов или даже 68 процентов, или отправиться в окопы», — заявил нардеп.

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