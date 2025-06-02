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18:28, 2 июня 2025Силовые структуры

Сына высокопоставленного сотрудника СБУ объявили в розыск в России

В Москве объявили в розыск сына экс-замглавы СБУ из-за взятого в аренду авто
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве разыскивают сына бывшего замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Сацюка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Сацюк-младший — бывший футболист. Его отца подозревали в отравлении кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году.

В апреле мужчина взял напрокат автомобиль Toyota Camry и должен был вернуть его через неделю. Целый месяц он обещал собственнику перевести деньги на продление аренды, а несколько дней назад перестал выходить на связь. Владелец машины обратился в полицию.

Ранее правоохранительные органы объявили в розыск мужчину, причастного к атакам дронов по российским регионам.

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