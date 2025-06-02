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09:33, 2 июня 2025Забота о себе

Тренер раскрыл позволивший ему похудеть на 30 килограммов завтрак

Фитнес-тренер Кортон похудел на 30 килограммов благодаря завтраку из яиц
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Росс Котрон, который раньше имел лишний вес, раскрыл секрет, позволивший ему похудеть. Его слова приводит Daily Mail.

Мужчина утверждает, что не отказывался от фастфуда и не сидел на строгих диетах и при этом за год похудел на 30 килограммов. Он утверждает, что это произошло благодаря правильному завтраку, состоящему из трех яиц. «В такой порции содержится 20 граммов белка, что составляет половину суточной нормы женщины и треть для мужчины», — объяснил Кортон.

Он добавил, что для фигуры нет разницы, по какому рецепту готовить яйца: он их ест вареными, жареными, добавляет сыр, мясо и овощи. Фитнес-тренер убежден, что вес уходит из-за того, что яйца хорошо утоляют голод и после них долго не хочется есть.

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Мужчина добавил, что в процессе похудения полностью исключил пиццу и пиво, но в его рационе остаются гамбургеры и шампанское.

Ранее профессор диетологии Карен Делла Корте заявила, что сладкие напитки повышают риск развития диабета второго типа. При этом, по ее словам, сахар из твердых источников, таких как выпечка, такого эффекта не имеет.

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