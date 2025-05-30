Вред сахара в разных продуктах оценили

Диетолог Корте: Газированные напитки и соки увеличивают риск развития диабета

Профессор диетологии Карен Делла Корте оценила вред сахара, содержащегося в разных продуктах. Своими выводами она поделилась с Daily Mail.

Корте рассказала, что совместно с другими учеными работала над исследованием, которое выявило связь между употреблением разных источников сахара и развитием диабета второго типа. По ее словам, газировка и соки существенно увеличивают риск развития этого заболевания.

«Каждые 350 миллилитров подслащенных сахаром напитков, включая газированные, энергетические и спортивные напитки, увеличивала риск диабета», — заявила диетолог. Она добавила, что риск также повышал сок.

Профессор отметила, что сахар, содержащийся в твердой пище, в том числе в выпечке и меде, не имеет такой же выраженной связи с диабетом. В некоторых случаях, подчеркнула эксперт, эти продукты даже способствуют снижению уровня глюкозы в крови. Она считает, что эти данные доказывают, что нет смысла запрещать любой добавленный сахар, но необходимо усилить контроль за его источниками.

Ранее диетолог Альваро Торрес посоветовала при похудении исключить из рациона бананы и дыни. По ее мнению, большое количество сахара в них будет препятствовать потере веса.