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15:41, 2 июня 2025Экономика

Цены на нефть начали расти

Баррель нефти марки Brent подорожал до $65,13 на фоне решения альянса ОПЕК+
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Цены на нефть на лондонской бирже ICE начали расти. Об этом свидетельствуют данные торгов.

С утра понедельника, 2 июня, стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent с поставкой в августе поднялась до 65,13 доллара. С момента закрытия прошлого дня стоимость выросла на 2,35 доллара (плюс 3,73 процента). Июльские фьючерсы на нефть техасской марки WTI по индексу Нью-Йоркской товарной биржи подорожали до 63,33 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 2,54 доллара (плюс 4,18 процента),

Цены на сырье перешли к росту на фоне решения альянса ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

В воскресенье, 31 мая, восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 баррелей в сутки. Решение было принято на фоне устойчивого прогноза по мировой экономике, здоровых факторов на рынке нефти, а также на фоне низкого уровня коммерческих запасов ископаемого в мире. В зависимости от состояния рынка наращивание добычи нефти может быть приостановлено, допустили участники картеля.

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