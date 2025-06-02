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04:50, 2 июня 2025Экономика

Умер один из влиятельнейших экономистов мира

Умер бывший глава ЦБ Израиля Стэнли Фишер на 82-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Экс-глава Банка Израиля, бывший замглавы Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишер скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Он умер субботу, 31 мая, в Лексингтоне, штат Массачусетс. Как рассказал сын экономиста Майкл, причиной стали осложнения болезни Альцгеймера.

Как отметила NYT, «доброжелательный стиль поиска консенсуса помогали проводить глобальную экономическую политику и предотвращать финансовые кризисы на протяжении десятилетий».

11 мая скончался советский и российский экономист, банкир, финансист, экс-глава Центробанка Виктор Геращенко в возрасте 87 лет. Виктор Геращенко четыре раз назначался на пост руководителя главного банка страны. Два срока он возглавлял Государственный банк СССР и дважды руководил Банком России.

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