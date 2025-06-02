В Госдуме поддержали создание дружин для защиты традиционных ценностей

Депутат Останина поддержала создание дружин для защиты традиционных ценностей

Идея с созданием дружин для защиты традиционных ценностей — это хороший опыт из Советского Союза, который стоит взять на вооружение. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, поддержавшая инициативу.

Ранее с предложением организовать такие дружины выступил депутат нижней палаты парламента Алексей Диденко. По его словам, необходимость в этом возникла из-за того, что молодежь, которая ищет смыслы в своей жизни, может попасть под «крайнее экстремистское» воздействие.

Останина подчеркнула, что представителей таких дружин необходимо должным образом защитить. «Надо понимать, что некоторые предприниматели, продающие подросткам алкоголь, вейпы или табак, готовы будут пойти на все, если увидят, что их прибыльному незаконному бизнесу кто-то угрожает. Ребята не должны стать мишенью для бессовестных бизнесменов», — заявила она.

30 мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал мультипликаторов из «вымирающей России» равняться на мультсериал из США «Симпсоны» в вопросе отображения счастливой семьи. По его словам, эта лента десятки лет транслируют на аудиторию идеи традиционных ценностей, демонстрируя дружную многодетную семью.