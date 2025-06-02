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15:39, 2 июня 2025Бывший СССР

В Казахстане высказались о ввозе в Россию деталей для украинских беспилотников

МИД Казахстана назвал догадками о перевозке через страну деталей для БПЛА ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сообщения о ввозе в Россию деталей для беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших российские военные аэродромы, с территории Казахстана являются догадками. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

Он также сравнил соответствующие заявления, распространенные в сети, с теориями заговора. Дипломат подчеркнул, что Астана ответит на все вопросы, как только в официальные органы страны поступят официальные запросы.

«Конечно, я с утра видел эти сообщения, Telegram-каналы это разгоняют. (…) Теории заговора и всякие догадки я комментировать не буду. Если будут какие-то официальные запросы в наши официальные органы, мы официально [на] все ответим», — сказал он.

До этого некоторые Telegram-каналы сообщили, что запчасти для беспилотников, атаковавших военные аэродромы на территории России, могли быть ввезены на склад в Челябинской области с территории Казахстана.

В воскресенье, 1 июня, украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в нескольких российских регионах. По утверждениям очевидцев, дроны вылетали из фур.

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