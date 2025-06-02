В клубном рейтинге УЕФА сменился лидер

«Реал» сместил «Манчестер Сити» с первого места клубного рейтинга УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте опубликовал клубный рейтинг по итогам сезона-2024/2025.

В нем сменился лидер. Им стал мадридский «Реал», который сместил с первого места английский «Манчестер Сити». Тройку сильнейших замыкает мюнхенская «Бавария». Победитель Лиги чемпионов в минувшем сезоне — парижский ПСЖ — находится на пятом месте.

В топ-200 рейтинга УЕФА присутствуют четыре российских клуба. Наивысшая позиция у петербургского «Зенита» (126). московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар», находятся на 137-м, 157-м и 188-м местах соответственно.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Сборные проводят товарищеские матчи и зарабатывают рейтинговые очки, клубы такой возможности лишены.