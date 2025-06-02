Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
12:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Ролан Гаррос (ж)
Александр Бублик
Сегодня
17:00 (Мск)
Джек Дрейпер
Ролан Гаррос (м)
Екатерина Александрова
Сегодня
12:00 (Мск)
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Кэмерон Норри
Сегодня
15:00 (Мск)
Новак Джокович
Ролан Гаррос (м)
09:14, 2 июня 2025Спорт

В клубном рейтинге УЕФА сменился лидер

«Реал» сместил «Манчестер Сити» с первого места клубного рейтинга УЕФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Doyle / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте опубликовал клубный рейтинг по итогам сезона-2024/2025.

В нем сменился лидер. Им стал мадридский «Реал», который сместил с первого места английский «Манчестер Сити». Тройку сильнейших замыкает мюнхенская «Бавария». Победитель Лиги чемпионов в минувшем сезоне — парижский ПСЖ — находится на пятом месте.

В топ-200 рейтинга УЕФА присутствуют четыре российских клуба. Наивысшая позиция у петербургского «Зенита» (126). московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар», находятся на 137-м, 157-м и 188-м местах соответственно.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Сборные проводят товарищеские матчи и зарабатывают рейтинговые очки, клубы такой возможности лишены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые подробности подрыва моста под Брянском

    Россиянин нашел бездомного и помог ему вернуться домой

    Первое свидание для россиянина закончилось арестом

    Звезде «Улицы разбитых фонарей» выстрелили в голову

    Трамп отреагировал на теорию о «клонах Байдена»

    Спор участников СВО в российском городе закончился реанимацией

    Названы пять самых модных вещей лета 2025 года

    Губернатор опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на Курск

    ВСУ перебросили резервы для удержания оставшихся рубежей южнодонецкого фронта

    В российском регионе сняли позирующих медведицу с медвежатами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости