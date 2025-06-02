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14:13, 2 июня 2025Силовые структуры

В Москве школьница разгромила электричку и попала на видео

В Москве школьница аварийным молотком разбила двери электрички
Варвара Митина (редактор)

В Москве 14-летняя местная жительница аварийным молотком разбила двери электрички и попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На кадрах видно, как школьница в темных штанах и футболке бьет по стеклам дверей электрички. Далее следует ее признание в содеянном и заверения, что такого больше не повторится.

В ведомстве рассказали, что несовершеннолетняя состоит на профилактическом учете. Инцидент произошел на станции Москва Киевская.

Ранее сообщалось, что электричка «Иволга» получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Зеленоград в Москве.

Вот это да!
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