В Москве школьница разгромила электричку и попала на видео

В Москве 14-летняя местная жительница аварийным молотком разбила двери электрички и попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
На кадрах видно, как школьница в темных штанах и футболке бьет по стеклам дверей электрички. Далее следует ее признание в содеянном и заверения, что такого больше не повторится.
В ведомстве рассказали, что несовершеннолетняя состоит на профилактическом учете. Инцидент произошел на станции Москва Киевская.
Ранее сообщалось, что электричка «Иволга» получила повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Зеленоград в Москве.