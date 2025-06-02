В России допустили встречу Путина и Зеленского

РИА Новости: Встреча Путина и Зеленского может состояться в Стамбуле

Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле, это нельзя исключать. Диалог глав государств допустил источник РИА Новости.

«В принципе, в будущем нельзя исключать подобную встречу лидеров в Стамбуле, а не в Анкаре. Место, в общем-то, "намоленное", сколько уже переговоров здесь прошло», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что делать выводы о возможных переговорах глав государств преждевременно.

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня передала украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, а вторая — путей к полноценному прекращению огня.