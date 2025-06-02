Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 2 июня 2025Россия

В российском регионе навес от тележки с мороженым обрушился на коляску с ребенком

В Ленобласти навес от тележки с мороженым обрушился на коляску с ребенком
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom

В Ленобласти навес от тележки с мороженым обрушился на коляску с годовалым ребенком. Инцидент произошел на детском празднике, пишет 78.ru.

По данным источника издания, организаторы не закрепили крышу бара мороженого, из-за чего ее сорвало, и она упала на коляску.

В больнице у ребенка диагностировали ушибленную рану десны и ссадину верхней губы. Его родители намерены написать заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Челябинске подросток сбросил из окна петарду на мать с годовалым ребенком. Полиция задержала 17-летнего студента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава украинской делегации прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле

    Алюминий в США резко подорожал из-за решения Трампа

    В Подмосковье учительница засудила мать не захотевшего больше выходить к доске школьника

    В России подорожало популярное лакомство

    Мужчина с матерью и сожительницей заложили взрывчатку в российском регионе и попались

    Юлия Снигирь показала лицо без макияжа в день своего 42-летия

    На Украине заявили о братских отношениях с двумя странами

    Туристка принесла в отель фрукт и нарвалась на штраф в 12 тысяч рублей

    Молодые супруги в Москве прятали сотни свертков с героином в детской коляске

    Одной сфере в России предрекли перемены после проезда фур с дронами по стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости