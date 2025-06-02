В российском регионе навес от тележки с мороженым обрушился на коляску с ребенком

В Ленобласти навес от тележки с мороженым обрушился на коляску с ребенком

В Ленобласти навес от тележки с мороженым обрушился на коляску с годовалым ребенком. Инцидент произошел на детском празднике, пишет 78.ru.

По данным источника издания, организаторы не закрепили крышу бара мороженого, из-за чего ее сорвало, и она упала на коляску.

В больнице у ребенка диагностировали ушибленную рану десны и ссадину верхней губы. Его родители намерены написать заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Челябинске подросток сбросил из окна петарду на мать с годовалым ребенком. Полиция задержала 17-летнего студента.