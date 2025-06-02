В российском регионе сняли позирующих медведицу с медвежатами

В национальном парке «Башкирия» сняли позирующих медведицу с медвежатами

В национальном парке «Башкирия» сняли медведицу с медвежатами, которые позировали на камеру. Соответствующие кадры публикует издание Ufa_rb в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Специалисты российского региона поделились снимками, на которых дикие животные запечатлены вблизи во время прогулки. Семейство поужинало травой и кореньями, несмотря на дождь.

«Метрах в 30 замерли с фотоаппаратами работники национального парка. Мишки плохо видят, но хорошо слышат, и нюх у них прекрасный», — говорится в публикации.

Ранее в мае на Алтае медведица с медвежатами искупались в горной реке. Редкий эпизод удалось накануне снять автомобилисту, путешествующему по упомянутому региону.