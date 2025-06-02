Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 2 июня 2025Россия

В российском регионе шаровая молния уничтожила дом вдовы участника СВО

В Волгоградской области шаровая молния уничтожила дом вдовы участника СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В хуторе Песковатка Городищенского района Волгоградской области шаровая молния уничтожила дом вдовы участника специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Россиянка в беседе с изданием отметила, что в охваченном огнем жилье сгорело все, в том числе документы супруга, который больше года числится пропавшим без вести на фронте.

«Все письма от Минобороны и военкомата, выписки, что муж считается пропавшим без вести… В электронном варианте у меня ничего не сохранилось», — посетовала женщина.

Она пояснила, что супруг присоединился к спецоперации в рамках частичной мобилизации. Жительница Волгоградской области подчеркнула, что последний раз мужчина выходил на связь в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вдове и детям бойца из Верхней Пышмы, не вернувшегося с СВО, отказали в выплатах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина полтора года готовила атаку дронами на военные аэродромы. Почему бомбардировщики Ту-95МС стали для ВСУ удобной целью?

    В России выступили за полный запрет продажи вейпов

    Раскрыт способ быстро избавиться от боли в мышцах после тренировок

    Пьяные мать и дочь устроили дебош в самолете и были сняты с рейса в наручниках

    Появилось фото причастного к атакам вылетевших из фур дронов в российских регионах

    В Раде рассказали о секретных допсоглашениях по ресурсной сделке с США

    Камеры над туалетными кабинками заметили в российском ТЦ

    По делу об атаках дронов задержаны четыре водителя фур

    В правительстве Германии прокомментировали атаку Украины на российские аэродромы

    Путин встретился с уполномоченной по правам ребенка в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости