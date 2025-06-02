В российском регионе шаровая молния уничтожила дом вдовы участника СВО

В Волгоградской области шаровая молния уничтожила дом вдовы участника СВО

В хуторе Песковатка Городищенского района Волгоградской области шаровая молния уничтожила дом вдовы участника специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Россиянка в беседе с изданием отметила, что в охваченном огнем жилье сгорело все, в том числе документы супруга, который больше года числится пропавшим без вести на фронте.

«Все письма от Минобороны и военкомата, выписки, что муж считается пропавшим без вести… В электронном варианте у меня ничего не сохранилось», — посетовала женщина.

Она пояснила, что супруг присоединился к спецоперации в рамках частичной мобилизации. Жительница Волгоградской области подчеркнула, что последний раз мужчина выходил на связь в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вдове и детям бойца из Верхней Пышмы, не вернувшегося с СВО, отказали в выплатах.