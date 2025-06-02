В США заявили о тактической победе России

NYT: Переговоры с Украиной без прекращения огня стали тактической победой России

Проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле без прекращения огня стало тактической победой Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times (NYT).

По словам авторов, президенту России Владимиру Путину удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, «на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны».

В статье отмечается, что ожидания от последней встречи российской и украинской делегаций «были низкими».

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня передала украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, а вторая — путей к полноценному прекращению огня.