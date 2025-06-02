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14:52, 2 июня 2025Ценности

Валя Карнавал подогрела слухи о романе снимком с роскошным букетом

Блогер Карнавал подогрела слухи о романе снимком с роскошным букетом с ромашками
Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) подогрела слухи о романе снимком с роскошным букетом. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя инфлюэнсерша разместила фото, на котором продемонстрировала белую плетеную корзину, наполненную ромашками. При этом на цветах лежала открытка с подписью «я тебя люблю» на армянском языке.

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Известно, что исполнительница не афиширует свои отношения и не раскрывает имя избранника.

В апреле была раскрыта многомиллионная стоимость подарков Вали Карнавал от возлюбленного. Так, тайный поклонник преподнес звезде босоножки с кристаллами за 146 тысяч рублей, а также золотой браслет с бриллиантами за 414 тысяч рублей.

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