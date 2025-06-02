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15:35, 2 июня 2025Забота о себе

Врач дал совет любителям окрошки

Диетолог Поляков посоветовал заправлять окрошку домашним квасом без сахара
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Сбалансированную альтернативу квасу и кефиру для заправки окрошки найти сложно, отметил диетолог-эндокринолог Антон Поляков. В беседе с aif.ru он дал совет любителям этого летнего супа.

Поляков порекомендовал отдать предпочтение домашнему квасу без сахара — этот напиток он назвал более безопасным по сравнению с магазинным, в котором содержатся добавленные сахара и другие лишние ингредиенты.

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Говоря о том, какую альтернативу можно найти квасу и кефиру, врач предупредил, что экзотические соусы могут исказить вкус блюда. «Можно, конечно, посмотреть в сторону кокосового молока, как это делают в Юго-Восточной Азии, добавляя пряно-острые соусы. Но назвать это окрошкой язык не повернется», — отметил он.

Ранее диетолог Франклин Джозеф назвал одну утреннюю ошибку, которая препятствует похудению. Эксперт утверждает, что пить кофе во время раннего завтрака — это большая ошибка.

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